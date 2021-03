TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+

Det 17-årige stortalent Wahid Faghir grubler stadig over, om han skal repræsentere Danmark eller Afghanistan på landsholdsniveau, og den situation er man klar over i Dansk Boldspil-Union (DBU).

Unionen ser det som en vigtig opgave at informere Faghir og andre spillere i en lignende situation om reglerne for at skifte landshold i fodboldens verden, men unionen giver ingen særbehandling til spillerne for at få dem til at vælge Danmark.

Det siger DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg. I disse dage følger han Wahid Faghir fra nærmeste hold ved U21-EM i Ungarn.

- Han er med til U21-EM for os, fordi han er dygtig nok til at være her, og ikke fordi han skal spille for det ene eller andet land senere i karrieren. Det spørgsmål kommer i sidste ende op til, hvad Wahid føler er det rigtige at gøre. Det har vi også fortalt ham.

- Vi har sagt til ham, at han ikke er udtaget til EM, fordi vi prøver at få ham til at vælge Danmark eller binde sig til Danmark, men at han er her, fordi han er dygtig nok til at være med, og at vi gerne vil være med til at udvikle ham. Det gør sig sådan set gældende for alle vores landsholdsspillere.

- Det vi så gør ekstra i Wahids tilfælde, det er, at vi sikrer, at han kender reglerne i forhold til at kunne skifte land i fodbold. Det er en meget udbredt fejl, at mange tror, at man først binder sig, når man har spillet en A-landskamp.

- Når man har spillet en ungdomslandskamp for et land og vælger at skifte til et andet land, så skal man lave det, der hedder 'change of association' hos Fifa. Det kan man kun gøre én gang, så fanger bordet, siger Flemming Berg.

De regler måtte talentudviklingschefen eksempelvis forklare Brøndbys Anis Ben Slimane, der havde repræsenteret Danmarks U19-landshold, inden Tunesien sidste år sendte bud efter ham.

Midtbanespilleren havde i første omgang fået at vide, at han først ville være bundet til Tunesien, hvis han spillede en betydende A-landskamp.

- Jeg har sagt det samme til Wahid Faghir, som jeg også sagde til Anis Ben Slimane, at uanset hvem han vælger at spille for, så støtter vi det hele vejen, for det er en personlig sag at spille for det ene eller andet land.

- Wahid Faghir er ikke bundet til Danmark, før han har spillet A-landskampe for Danmark. Men i det øjeblik, han skifter til Afghanistan, har han brugt sin mulighed for at skifte land hos Fifa, og så er han bundet fremover, fordi han har spillet på vores ungdomslandshold tidligere.

- Vi håber og tror da selvfølgelig, at Wahid vælger at spille for Danmark. Vi tror på, at han er dygtig nok til at spille for A-landsholdet en dag, ellers havde vi ikke taget ham med som 17-årig til en U21-slutrunde.

- Han er den yngste, vi nogensinde har haft med til en U21-slutrunde, siger Flemming Berg.

Landstræner Kasper Hjulmand håber også, at Faghir vælger at tørne ud for Danmark i fremtiden, selv om en debut på A-landsholdet har længere udsigter for angriberen.

- Selvfølgelig håber jeg på det. Wahid har vi jo kendt hele tiden i vores system. Jeg har fulgt den der 2003-årgang rigtig meget, hvor han jo har været med hele vejen igennem, så jeg har set Wahid meget.

- Jeg synes, han er en super angriber, som kan lidt af det meste. Han bliver meget, meget spændende at følge, så selvfølgelig både tror og håber jeg på, at han fortsætter sin udvikling, og at vi kan blive ved med at arbejde med ham i vores system.

- Der er stadigvæk lang vej fra det niveau og op til det næste, men han er bestemt spændende, siger Kasper Hjulmand.

I denne sæson har teenageren lavet fem mål i 22 superligakampe for Vejle.

