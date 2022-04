Maradona-datter skaber kaos: - Det er ikke den rigtige

Trøjen som den afdøde argentinske fodboldspiller Diego Maradona havde på, da han scorede sit famøse mål med 'Guds hånd' mod England ved VM i 1986 bliver snart bortauktioneret.

Efter opgøret mellem Argentina og England byttede Steve Hodge trøje med Maradona, og Hodge sælger nu trøjen, der er vurderet til at gå for 35,6 millioner kroner.

Der er dog opstået et problem forud for Sothebys auktion, da Maradonas ældste datter hævder, at der er tale om den forkerte trøje.

Dalma Maradona fortæller, at hendes far bar to trøjer under kampen, og at Sothebys har fået den fra første halvleg på auktion. Det var i anden halvleg, at Diego Maradona scorede begge mål i Argentinas 2-1-sejr. Et efter en guddommelig dribletur og et med hånden.

- Det er ikke den rigtige. Jeg vil ikke fortælle, hvem der har den rigtige, for det er så vanvittigt.

- Han (Diego Maradona, red.) har selv fortalt mig det. 'Hvorfor skulle jeg give mit livs spillertrøje væk?'

- Den tidligere spiller (Steve Hodge, red.) tror, at han har min fars trøje fra anden halvleg, men der blev byttet rundt. Han har den fra første halvleg, siger Dalma Maradona ifølge AFP.

Foto: Getty Images

Datteren har valgt at stille sig frem, så interesserede købere af trøjen kender sandheden.

Sothebys anerkender, at Maradona brugte to trøjer under kampen, men at det skam er den rigtige 'Guds hånd'-trøje, der er kommet på auktion.

Auktionshuset læner sig op af en nøje fotogennemgang og øvrig videnskabelig research.

Diego Maradona hævder i en selvbiografi fra 2016, at han gav Hodge trøjen på vej mod omklædningsrummet, og det samme gør Hodge i sin selvbiografi fra 2010.

Sothebys fortæller samtidig, at 'Guds hånd'-trøjen har været udstillet på Englands Nationale Fodboldmuseum gennem to årtier, uden at nogen har stillet spørgsmål ved ægtheden.

Trøjen er på auktion fra 20. april til 4. maj.