Mareridtsstart for tidligere Superliga-træner: Store tæsk til Island

Schweiz fik en overbevisende start på Nations League, da holdet lørdag mødte Island på hjemmebane i den nyoprettede landsholdsturnering.

Hjemmeholdet udspillede øboerne og vandt med 6-0 i den tidligere AaB-træner Erik Hamréns første kamp som islandsk landstræner.

Schweizerne satte sig hurtigt på kampen anført af Xherdan Shaqiri, der fra sin position på midtbanen etablerede sig som schweizernes offensive omdrejningspunkt.

Det var således et opspil orkestreret af Liverpool-spilleren, der endte med, at Steven Zuber efter lidt over 12 minutters spil uden de store betænkninger bankede bolden op i hjørnet af Islands mål fra kanten af feltet.

Lidt over ti minutter senere var det en returbold efter et velsparket frispark fra Shaqiri, som Denis Zakaria sparkede i mål til pausestillingen 2-0.

Kort inde i anden halvleg kom Shaqiri så selv på måltavlen, da han sendte et direkte frispark i kassen.

Islands Birkir Bjarnason snittede ganske vist bolden med toppen af hovedet på vej mod mål, men den 26-årige schweizer blev alligevel noteret for scoringen.

Efter 66 minutter bankede Haris Seferovic endnu et søm i islændingenes kiste, da han med en velplaceret, flad afslutning gjorde det til 4-0.

Fire minutter senere var Seferovic i oplæggerens rolle, da Albian Ajeti efter en aflevering på tværs af feltet fra 4-0-målscoreren satte indersiden på bolden og scorede til 5-0.

De mange scoringer tog modet fra islændingene, og med ti minutter tilbage af kampen kunne Admir Mehmedi gøre det til slutresultatet 6-0 efter endnu et Shaqiri-dirigeret opspil.

Schweiz og Island var ikke de eneste hold, der var i aktion i Nations League tidligt lørdag aften. Den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki blev matchvinder, da Finland hjemme vandt 1-0 over Ungarn.

Hviderusland spillede også og var tæt på at gøre Schweiz kunsten efter, da det blev til 5-0 over San Marino.

Se også: Danmarks modstander med flyproblemer: Kan ikke overholde UEFA-regel

Se også: Danske profiler efter ballade: - Vi frygter ikke pibekoncert

Agenterne fælder dom: Landsholds-vikarer kan score kassen nu

Lær ALT om det nye landshold: Bartender, gymnasieelev og Bendtners største fan