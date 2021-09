Markant aktion: Holdkæft-bolsje til egne fans

- Buuuuh, lød det fra lægterne i Warszawa.

De engelske spillere fortsatte deres utrættelige kamp mod racisme med deres knælende gestus før kickoff, men det er ikke populært i Polen.

Men da tilskuerne reagerede mod gæsternes stille protest, blev det for meget for hjemmeholdets absolutte stjerne Robert Lewandowski, der lavede en opsigtsvækkende manøvre.

Topangriberen viste - stilfærdigt, men markant - at man skulle respektere hinanden ved at pege på 'Respect'-mærket, der sad placeret på trøjeærmet lige over hans anførerbind.

Som det ikke var nok, at Lewandowski viste det overskud før kampen, så viste han også sit tårnhøje niveau i kampen, hvor han var en vigtig del i slutfasen, hvor polakkerne fik scoret til 1-1 og dermed gav englænderne det første pointtab i VM-kvalifikationen.

Englænderne vil fortsætte deres knælen, selvom de har mødt modstand både hjemmebane, men i særdeleshed på udebane i østeuropa.

I Ungarn for omkring en uge siden blev de engelske EM-finalister således mødt af abelyde.

