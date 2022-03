Markant melding: Straf vores egne fans

DBU bliver nu opfordret til at skride hårdere ind over for ølkastende fans

Skrid hårdt ind nu, lyder opfordringen til DBU.

I Amsterdam var der nok engang problemer med ølkast, og det kan ikke blive ved med at gå, mener Bjarne Bihl-Nielsen, der er en af landsholdets mest trofaste fans og samtidig en af drivkræfterne bag 'Danes Away', hvor de danske landsholdstilhængere deler deres passion.

Problemet er bare, at passionen sommetider kommer skidt til udtryk på stadion, mener han. Der var ellers blevet lagt låg på den dårlige dille, men i Amsterdam blev den af uvisse årsager genoplivet.

- Der gik det sgu galt igen, siger han til Ekstra Bladet og fortæller, at flere blev smidt ud.

- Den ene stod faktisk lige ved siden af mig.

Han er personligt ked af den opførsel og ærgerlig over, at ølkast har kostet DBU store bøder, eksempelvis under EM. Han frygter at skulle stå bag et hegn, eller at ølsalget forsvinder, hvis øllene ikke kan blive i hænderne.

- Det ville være hæmmende for stemningen, så vi kæmper for at undgå den slags restriktioner.

Under EM fløj øllene ved flere lejligheder. Foto: Lars Poulsen

Han foreslår enten en bødestraf eller en karantæne - muligvis også en fjernelse fra fanklubben, så man også mister loyalitetspoint, som kan bruges til at komme først i køen til de største landskampe.

- Jeg tror, at det ville være adfærdsregulerende, hvis man eksempelvis vidste, at en kammerat ikke kunne komme på stadion i et år, hvis han kastede den fadøl.

DBU åbner for muligheden

DBU har allerede fået store bøder for ølkasteriet blandt de danske tilskuere, men det er meget sjældent, at et fodboldforbund - i Danmark som i resten af verden - går videre og sanktionerer enkelte fans.

Efter EM i sommer har DBU set færre ølkast, men ekstra sanktioner kan komme i spil, hvis det vender tilbage i stor stil, fortæller DBU's kommunikationschef Jakob Høyer.

- Vi har set, at det tidligere har været et rigtigt stort problem med de ølkast. Det er jo et stort problem, fordi nogle får et tungt ølkrus i hovedet, og uanset om det er en fed scoring, så er det altså voldsom både for voksne og særligt for børn at få et ølkrus i hovedet. Vi har tilfælde, hvor fans er kommet hjem med flænger i hovedet, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har sagt - blandt andet via kampagner - at det skal man holde op med. Man skal drikke øllene i stedet for at kaste med dem. Det har heldigvis hjulpet, og vi har set en markant nedgang i ølkast - også selvom vi scorede mange dejlige mål i Parken gennem efteråret.

- Vi er hele tiden på udkig efter, hvordan vi gør det bedst muligt sammen med fansene, pointerer Høyer.

- Det kan sagtens være, at vi på et tidspunkt skal kigge på, hvordan vi skal regulere bødestraffe eller sanktioner mod de fans (Der kaster øl, red.). Det vil vi vurdere i de enkelte tilfælde. Lige nu er vi glade for kampagnernes effekt.

UEFA gav en samlet bøde på 313.125 kr. til DBU for ølkast i forbindelse med to af kampene ved EM. Foto: Lars Poulsen

Er det, fordi det er svært at udpege synderne, at I ikke er gået så langt endnu?

- Efterhånden som der er digital registrering af, at folk sidder, hvor folk sidder, og selvom der er nogle, der bytter pladser og flytter rundt i kampens hede og jubel, så synes vi egentlig, at vi har meget godt tjek på det.

- Vi vil gerne have skarpe sanktioner til dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, men vi vil også gerne sammen med de fans finde på nogle kampagner, som minder folk om, hvad god opførsel er. De to ting skal gå hånd i hånd - det vil vi blive ved med. Men det kan godt være, at vi er nødt til at skærpe straffen, men indtil videre har kampagnerne virket rigtig godt.

Betyder det, at I - hvis I ønskede det - kunne finde disse mennesker relativt nemt?

- Jeg vil ikke sige ganske nemt, men i nogle tilfælde kan vi finde dem, og ethvert sted, hvor der er smuthuller, så er der nogle, der er svære at få fat i. Så må vi se, hvordan vi så kan gøre det.

- Vi er hele tiden obs på, hvordan flertallet - for flertallet kan godt finde ud af det - kan komme til fodbold uden at få et ølkurs i hovedet eller ned ad nakken, siger kommunikationschefen.

