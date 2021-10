Mary besøger landsholdet: Sparker på Schmeichel

Kronprinsessen var på træningsbanen i Helsingør, hvor hun sparkede straffespark på Kasper Schmeichel for at starte kampagnen mod mobning blandt unge

Pludselig stod hun dér - Kronprinsesse Mary.

Onsdag var en ganske usædvanlig dag på træningsbanen, før landsholdet skulle træne på Helsingør Stadion.

Kasper Schmeichel kom cyklende til træning. Og landsholdskeeperen trak sin cykel tværs over græsplanen, da han havde et bestemt ærinde, inden dagens træning med landsholdskammeraterne.

Foto: Lars Poulsen.

Foto: Lars Poulsen.

Foto: Lars Poulsen.

For på træningsbanen ventede Kronprinsesse Mary, der stod klar til at sparke straffespark på landsholdskeeperen.

Anledningen var startskuddet til kampagnen Antibulli, der handler om respekten for hinanden på fodboldbanen blandt de yngste aktører.

Foto: Lars Poulsen.

Foto: Lars Poulsen.

Foto: Lars Poulsen.

Kronprinsesse Mary besøgte landsholdslejren for at lave optagelser til Mary Fonden og DBUs fælles kampagne mod mobning i fodboldklubberne.

Kampagnen er rettet mod de 6-12-årige, hvor Antibulli er bygget på fire værdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod.

- Jeg er far til to og ville ikke kunne holde ud, at de var udenfor. Jeg vil gerne være med i ’Antibulli’, fordi jeg mener, at alle børn har ret til at være med og til at være en del af fællesskabet, som Kasper Schmeichel har sagt, da han sammen med Pernille Harder valgte at blive ambassadør for Antibulli fodbold-kampagnen.

Foto: Lars Poulsen.

Foto: Lars Poulsen.

Antibulli er et antimobberedskab til fodboldtrænere, som handler om konkrete råd til øvelser i træningen for de 6-12-årige

Det handler om, at ingen skal være uden for. Det handler om at skabe en stærk kultur og et sammenhold, hvor alle oplever fællesskabet.

Foto: Lars Poulsen.

Antibulli Fodbold kombinerer erfaringer med antimobbe- og trivselsindsatser med erfaringer fra fodboldverdenen og består af konkrete råd og øvelser til fodboldtræningen for de 6-12-årige.