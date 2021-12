Massakren i Doncaster: De var ikke gode

Mens to lettiske teenagere forsøgte at forstå, hvad der var sket, konstaterede Englands landstræner, at man nu har brug for nogle bedre modstandere...

Når du læser dette, beder vi dig sende Laura Sinutkina og Alīna Skļemenova en tanke.

Gerne en rar og varm én af slagsen.

Det er dagen derpå for de to kvindelige fodboldspillere, der er vågnet op i et fremmed land lang hjemmefra og sandsynligvis med en eller anden form for tømmermænd.

Tirsdag oplevede de et lavpunkt i en meget kort karriere, der i forvejen ikke synes prydet med medaljer og jubelbrøl for de to piger, der er henholdsvis 18 og 17 år.

Laura Sinutkina fik chancen fra start mod England i VM-kvalifikationen, hvor hun og Letland ikke var levnet en chance. De havde tabt det omvendte opgør på hjemmebane med 10-0 tidligere på efteråret, så underdog-rollen syntes fair nok.

Men det lader til, vi skal redefinere det udtryk efter den latterliggørelse på 20-0, de var igennem på Keepmoat Stadium i Doncaster.

Alina Sklemenovas 45 minutter på banen bød på 12 scoringer. Eller et interval på mindre end fire minutter mellem hvert mål. Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix

Laura fik 45 minutter, så blev hun pillet ud. Da havde modstanderne scoret otte gange, og flere gange lignede den 18-årige målmand, der spillede sin blot anden landskamp, virkelig…ja, virkelig ikke en spiller, der burde spille på det niveau.

Hun syntes flere gange limet til målstregen, mens hun var underligt passiv med nogle voldsomt korte arme, når englænderne afsluttede udefra.

Det blev ikke bedre, da Alīna Skļemenova kom ind. En smertefuld gennemgang af højdepunkterne, lad os kalde dem det, viser, at hun ikke alene besad de samme mangler som Laura. Hun føjede også eklatante fejl til sin optræden.

Hun høvlede et målspark ud over sidelinjen. Sådan halvvejs op midt på egen banehalvdel – og uden medspillere i nærheden til at redde den.

Georgia Stanway var blandt de største profiler i massakren. Hun scorede på et sikkert straffespark og lagde op til flere mål. Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix

Og da hun forsøgte sig med et langt spark på en tilbagelægning, ramte hun bolden helt skævt, så den sejlede lige ud i panden på englændernes vakse Alessio Russo, der stod to-tre meter væk og kontant headede bolden forbi målmanden. Det var til 18-0.

I alt afsluttede England 64 gange – og ramte målet 31 gange. Så ret skal være ret. 11 gange lykkedes det de to målmænd at redde bolden.

Det var i enhver henseende kvinder mod piger.

Englands landstræner, Sarina Wiegman, var diplomatisk som på det efterfølgende pressemøde.

Der blev ikke spurgt direkte til modstanderen, men hun fik alligevel nævnt klasseforskellen:

- Selvom vi ikke møder de bedste hold…modstanderen var ikke god. Men vi skulle holde tempo og holde os til taktikken. Vi blev ved og ved, sagde hun og tilføjede kort efter:

- Vi har virkelig brug for nogle kampe på højeste niveau for at finde ud af, hvor vi befinder os.

Det hører med til historien, at Letlands landstræner, Romāns Kvačovs, af flere forskellige årsager måtte undvære fem af sine bedste spillere, mens han havde været nødsaget til at udtage en stribe spillere uden international erfaring. Det skriver nyhedsmediet leta.lv.

Både i aftes og dagen i dag har mange iagttagere kigget vantro på det, der skete i Doncaster tirsdag.

Selv morgen-tv i Ghana havde det med onsdag morgen...