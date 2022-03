Massiv hyldest af Danmark: - Et af de bedste i Europa

Tirsdag aften tørner det danske herrelandshold sammen med Serbien i en testkamp, og der er stor respekt mellem de to holds spillere og trænere.

I den serbiske lejr er landstræner Dragan Stojković godt klar over det danske hjemmeholds kvaliteter.

- Danmark besidder stor kvalitet, hvilket man så ved EM og i VM-kvalifikationen. Jeg ser det danske hold som et af de bedste i Europa, siger Dragan Stojković ved pressemødet forud for kampen.

Også den serbiske landsholdsanfører, Dusan Tadic, er imponeret over Danmark, som han ser som en god testmodstander for Serbien.

- Jeg kender selv flere af spillerne personligt. Det er et stærkt hold med gode spillere og en god holdånd. Det bliver en god test for begge hold, siger Tadic.

Den serbiske anfører, der til daglig spiller i den hollandske storklub Ajax, har blandt andet spillet sammen med Pierre-Emile Højbjerg og Kasper Dolberg samt stået over for Christian Eriksen og Kasper Schmeichel ad flere omgange.

Serbien har vundet 9 af de 13 kampe, hvor Dragan Stojković har stået i spidsen for holdet. Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

Selv om serberne nærer stor respekt for det danske landshold, har de også stor tro på egne evner.

- Vi har stor respekt for dem, men vi har endnu større respekt for os selv. For os er det vigtigt at vise, hvad Serbien kan og vil på en fodboldbane, uanset hvem vi møder, siger Dragan Stojković.

Han bliver bakket op af sin 33-årige anfører, der gerne vil give publikum noget godt at se på.

- Vi vil gerne spille offensiv og attraktiv fodbold, der er godt for øjet. Vi vil spille, som vi plejer. Og derfor forventer jeg en interessant kamp, siger Dusan Tadic.

Netop spillet på banen bliver ifølge Stojković det vigtigste for serberne tirsdag aften. Han tænker ikke så meget på kampens resultat, men vil gerne have sit hold til at vise, hvorfor det har kvalificeret sig til VM.

- For mig er resultatet mindre vigtigt, eftersom det er en testkamp. Men vi går naturligvis ind til hver kamp for at vinde, siger den serbiske landstræner.