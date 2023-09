Matchvinder i omklædningsrummet: - Hurtig på telefonen

Pierre-Emile Højbjerg endte med at blive den store helt i langgaberen i Finland

Gaaaab ...

Det var godt nok en kedelig omgang.

Hvis du dog fik holdt dig vågen, så du Pierre-Emile Højbjergs flotte langskudsscoring, som sendte Danmark et stort skridt tættere på EM.

Efter Danmarks 1-0-sejr mod Finland blev et par holdkammerater spurgt til, hvordan Højbjerg er i omklædningsrummet, når han lige er blevet matchvinder.

- Han var hurtig på sin telefon i dag, lyder det fra Joakim Mæhle.

Yussuf Poulsen tager ordet:

- Ha ha, dét var han! Han skulle lige se. Han har et godt spark. Han skal bare sparke udefra, når han har de chancer.

Der er da naturligvis også gode chancer for, at reaktionerne vælter ind på mobilen, når man scorer det afgørende mål.

De to landsholdsspillere var i godt humør efter sejren, selvom spillet på ingen måde var prangende. Foto: Kenneth Meyer

Kæmpe forløsning

Joakim Mæhle forklarer, at de danske indskiftere fik stor betydning.

- Vi holder dem fra chancer og holder dem godt nede. Vi snakkede om, at der ville ske meget de sidste 20 minutter af kampen. Dem, der kommer ind, gør en forskel, og vi bliver ved med at mose på.

- Når Pierre hakker den ind, er det en kæmpe forløsning.

- Jeg vidste, at vi nok skulle få en chance, hvis vi bliver ved. Det er en sindssyg svær udebane at tage tre point på, siger Mæhle.

Landsholdet fik god opbakning i Finland. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

- Det er fantastisk

1600 danskere havde taget turen til Helsinki for at bakke op om landsholdet.

- Det er fedt, når der er så mange, der rejser med. Vi er glade for, at danskerne tager turen. Det gør en forskel både før, under og efter kampen. Det er fantastisk, siger Yussuf Poulsen.

- Jeg er bare glad for, at vi vinder mod et svært hold, der kun vil stå nede på egen banehalvdel og forsvare sig. Det er svært, når folk ikke vil angribe med så mange.

Med sejren har Danmark nu 13 point med fire kampe igen i EM-kvalifikationen. De topper gruppen, inden Slovenien møder San Marino. De to bedste hold kommer med til slutrunden.

