Mbappé afværger ny fransk fiasko

De franske verdensmestre i fodbold er fortsat uden sejr i Nations League efter tre kampe. Men den store fiasko blev dog afværget med et mål af Kylian Mbappé, som sørgede for 1-1 ude mod Østrig fredag.

Det placerer Frankrig sidst i gruppen med to point efter tre af de seks spillerunder.

De franske stjerner leverede 45 ganske tamme minutter i første halvleg i Wien, hvor en spiller som Karim Benzema eksempelvis var en skygge af det, han har vist i denne sæson.

Ganske vist startede Mbappé, som blev skadet mod Danmark, på bænken, men med folk som Benzema, Antoine Griezmann og Kingsley Coman i offensiven burde der være grundlag for at skabe en del.

Det gjorde franskmændene dog ikke.

Østrig var fint med i halvlegen, og efter 37 minutter kom Ralf Rangnicks tropper sågar foran.

Andreas Weimann satte indersiden på et fladt indlæg tæt under mål, og så var de regerende verdensmestre for alvor under pres.

Hvis Didier Deschamps i pausen gav sit hold en bredside, var det ganske på sin plads. Og spillerne hankede da også op i sig selv i anden halvleg.

Der blev løbet mere, presset hårdere og skabt flere gode chancer. Skarpheden manglede dog fortsat.

Blandt andet sparkede Coman over mål fra syv-otte meters afstand. En stor afbrænder af banens ellers bedste spiller.

Villigheden til at knokle havde imidlertid indfundet sig, og der blev sat yderligere skub på offensiven, da Mbappé blev sendt i aktion midtvejs i anden halvleg.

Østrig blev skubbet langt tilbage på banen, og hjemmeholdet var decideret overmatchet i den sidste halve time.

Derfor var det også overraskende, at Frankrigs udligning kom på et kontrastød. Overraskende var det ikke, at manden med udligningen var stjernen Mbappé.

Han var selv opspilsstation i kontraangrebet, hvor Østrig ikke kunne følge med ham på en dyb stikning. Og med største selvfølgelighed hamrede han bolden op i nettaget til 1-1.

Tre minutter før tid fik han igen en stor chance, men en flot redning af Patrick Pentz - og hjælp fra overliggeren - afværgede 2-1-målet.

Frankrig trykkede på, men måtte nøjes med det eneste point.