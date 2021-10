Mbappé kræver overraskende klausul

Allerede som 19-årig kunne Kylian Mbappé kalde sig verdensmester, men den franske superstjerne har også en drøm at triumfere i en anden landsholdsturnering.

Således har Mbappé nu meldt ud, at han har en stor drøm om at deltage i de olympiske lege, der næste gang afholdes i Paris.

- OL i 2024 bliver en prioritet for mig. Selv hvis det betyder, at jeg bliver nødt til at inkludere det som en klausul i min kontrakt. Det vil jeg ikke tøve med at gøre.

- Jeg ved allerede, hvor jeg kommer til at tilbringe en del af min sommer i 2024, lyder det således, ifølge Tuttomercatoweb, fra Kylian Mbappé.

- Takket være Gud har jeg allerede haft muligheden for at opleve mange store ting, men i løbet af min karriere ønsker jeg at deltage ved de olympiske lege. OL er sportens DNA. Det er en begivenhed, der samler folk fra hele verden. Det er også en mulighed for at opdage andre sportsgrene. Det er enhver atlets drøm.

Ville til Tokyo

I interviewet blev Kylian Mbappé samtidig spurgt, om han drømmer mest om at blive verdensmester eller olympisk mester.

- Jeg vil sige olympisk mester, for jeg er allerede verdenmester. Men jeg vælger ikke, jeg kæmper for at vinde det hele. Det er forskellige følelser.

- Jeg ønskede allerede at deltage (ved OL i Tokyo, red.) i sommer. Det bliver specielt i Paris. Jeg håber, at vi kommer til at gøre alt for at afholde det bedste OL. De bedst mulige præstationer, men først fremmest handler det om at give folk det bedst mulige indtryk af vores land, lød svaret således fra Mbappé.

Brasilien endte med at vinde guld med mændenes fodboldturnering i OL i Tokyo, hvor Frankrig røg ud allerede i gruppespillet.