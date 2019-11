Medie: Banebrydende regel kommer i spil til EM

Spillerne ved næste års EM-slutrunde i fodbold vil kunne blive udskiftet midlertidigt, hvis det frygtes, at de har pådraget sig en hovedskade.

Det skriver britiske Sky Sports, der mener at vide, at midlertidige udskiftninger bliver indført 1. juni og første gang kommer i anvendelse ved europamesterskaberne.

Det er fodboldens lovgivende organ, The International Football Association Board (IFAB), der overvejer at indføre muligheden for, at en spiller kan blive skiftet ud i ti minutter for at blive testet for en potentiel hovedskade.

I dag stoppes spillet, og lægerne har tre minutter til at vurdere, om en spiller kan blive på banen eller skal ud.

Den Internationale Spillerforening (Fifpro) støtter ifølge Sky Sports op om forslaget. Det samme gør Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

I maj åbnede Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) op for indførslen af midlertidige udskiftninger.

Ifølge Sky Sports vil IFAB tirsdag i næste uge diskutere indførslen af midlertidige udskiftninger på et møde og derefter stemme om det i slutningen af februar.

EM begynder 12. juni.



