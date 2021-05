Medie: Benzema i sensationelt comeback

Stik imod alle forventninger forlyder det nu, at Karim Benzema skal med til EM.

Således reporterer det franske medie Le Parisien, at Real Madrid-stjernen forventes at indgå i Frankrigs trup til slutrunden.

På grund af en kontroversiel afpresningssag har Karim Benzema ikke spillet for det franske landshold siden 2015.

Der er tale om en sag, hvor Benzema er anklaget for at have involveret i afpresning af landsholdskollegaen Mathieu Valbuena.

Afpresserne var angiveligt i besiddelse af en sexvideo, hvor Valbuena optrådte.

Benzema i den franske landsholdstrøje i 2015. Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Karim Benzemas forhold til landstræner Didier Deschamps blev helt skidt i juni 2016, hvor Real Madrid-stjernen gav udtryk for, at Deschamps havde 'givet under for et pres fra de racistiske dele af Frankrig'.

Benzema gik efterfølgende glip af både EM i 2016, hvor Frankrig hentede sølvmedaljer, og VM i 2018, hvor Deschamps tropper gik hele vejen.

Le Parisien peger dog på, at tiden heler alle sår, og at tiden nu er kommet til tilgivelse. Real Madrid-stjernen har scoret 27 mål i 81 kampe for Frankrig, men kan altså nu formentligt se frem til endnu flere kampe i landsholdstrøjen.