Medie: Danmark kan miste EM i fodbold

Ét valg giver sig selv: Ham skal du have i slutspurten

Coronavirussens hærgen har allerede udsat EM-festen i København et år til 2021.

Men nu kan Danmark gå helt glip af den historiske fodboldbegivehed. Det skriver franske Le Parisien.

Mediet skriver, at der netop nu arbejdes på en plan B for næste sommers slutrunde, der efter planen skulle bryde med traditionen og spilles i hele 12 lande. Heriblandt Danmark.

Men frygten for, at coronavirussen stadig vil forhindre rejser mellem landene til næste sommer, hvis smitten fortsat spredes, gør, at man nu overvejer, at placere hele turneringen i ét land.

Og her er Rusland angiveligt det bedste bud.

Russerne fik masser af ros for værtskabet ved VM i 2018, og er derfor ifølge Le Parisien UEFA's foretrukne valg, hvis det er umuligt at afholde EM som planlagt.

Mediet skriver videre, at Rusland i sommer selv skal have foreslået at overtage EM på de oprindelige datoer, fordi smittetallene på det tidspunkt var lave.

Ruslands grænser har været lukkede siden 18. marts med få undtagelser for mulig indrejse. Mandskaber, der havde sportsligt ærinde, har blandt andre haft mulighed for at få grønt lys.

Azerbaijan skulle også have været i spil, men er ude af spillet på grund af den eskalerende væbnede konflikt med Armenien.

Udover København er Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Dublin, Glasgow, London, München, Rom og Sankt Petersborg tildelt værtsroller ved EM.

Ifølge Ekstra Bladets kilder hos UEFA er Le Parisiens historie 'ny for dem', mens en endelig afgørelse først vil blive truffet til marts.

Ekstra Bladet har kontaktet DBU for en kommentar.

Ramt af nedlukning