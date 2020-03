Medie: EM i fodbold bliver udsat til 2021

Coronapandemien rammer nu for alvor fodboldens allerstørste europæiske turneringer.

Ifølge det respekterede franske magasin L'Equipe beslutter UEFA således i næste uge, at sommerens EM-slutrunde i fodbold, hvor Danmark efter planen har tre gruppekampe i København mod Finland, Rusland og Belgien, udsat til 2021.

Magasinet skriver videre, at UEFA vil suspendere både Champions League og Europa League, når UEFA-toppen mødes 17. marts.

Hensigten med udsættelsen af EM er angiveligt, at man dermed får mulighed for at gennemføre de suspenderede klubturneringer i perioden 12. juni til 12. juli, hvor EM skulle være afholdt.

En anden årsag er, at de fire kampe i Nations League, hvor de sidste EM-billetter uddeles, ikke kan gennemføres i marts som planlagt.

UEFA skrev torsdag på sin hjemmeside, at forbundet på tirsdag vil være vært for et videomøde med dets 55 medlemslande.

På mødet vil det blive drøftet, hvordan europæisk fodbold skal svare igen på virusudbruddet.

Allerede nu har coronavirus sat et tydeligt præg på fodbolden i forskellige lande.

I Champions League er flere kampe i denne uge blevet afviklet uden tilskuere på initiativ af de involverede klubber eller lokale sundhedsmyndigheder.

Kampene i Europa League mellem Sevilla og AS Roma samt mellem Inter og Getafe er blevet udsat.

Coronavirus har også fået stor indflydelse på programmet i Danmark, hvor alle kampe de kommende to uger er blevet aflyst.

Desuden forventer Dansk Boldspil-Union, at de kommende testkampe mod Færøerne og England aflyses.

Efter planen skal EM begynde 12. juni. København er en af 12 værtsbyer, der skal stå for slutrunden.

Torsdag aften er der Europa League-kampe på programmet, og FC København skal møde Istanbul Basaksehir.

Alle UEFA's tiltag er angiveligt en reaktion på det igangværende udbrud af coronavirus, hvor flere europæiske lande er hårdt ramt, heriblandt Danmark.

