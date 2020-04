Medie: EM kan få helt nyt format

Fodboldforbundet UEFA har netop meldt ud, at landskampe og nationale turneringer, der var sat til at blive spillet i juni, er blevet udskudt på ubestemt tid, og samtidig har man valgt at skubbe kvindernes EM-slutrunde samt herrernes U21-slutrunde, så de først spilles i sommeren 2022, altså et år senere end oprindeligt.

Samtidig er alle europæiske turneringer sat på pause for nuværende, og det er de, mens man afventer, om man snart kan komme til at spille fodbold igen.

Lige nu handler det meste om klubfodbolden og færdiggørelsen af både de nationale ligaer og de europæiske turneringer. Og derfor var det også et tema på onsdagens møde i UEFA.

Her kom der ifølge det norske medie idrettspolitikk.no en ganske interessant information frem, for UEFA er også meget fast besluttet på, at de hjemlige turneringer skal færdigspilles. Derefter følger de europæiske turneringer. Hvis det trækker ud med at få færdiggjort de hjemlige og de europæiske turneringer, kan det gå ud over EM i 2021.

EM er allerede blevet skubbet fra denne sommer til sommeren 2021, men ifølge det norske medie er slutrunden stadig i fare. EM risikerer at blive opdelt i småturneringer, hvis nationale ligaer først kan færdiggøres meget sent.

Hvordan og hvorledes det så skal sættes sammen, melder historien ikke noget om, men ideen om et EM i småturneringer var noget af det, der blev nævnt på mødet tidligere onsdag, hvor UEFA altså havde de 55 medlemslande med over en videoforbindelse.

Oprindeligt var det planen, at der skulle spilles fire EM-kampe på dansk grund, men om det fortsat kommer til at blive sådan, er UEFA og det danske bud formentlig ved at se på.

Se også: UEFA udskyder kvinde-EM og U21-EM

Se også: Dansk budskab over Wembley: - Fantastisk gestus

Se også: Vakte stor opsigt: - Sagde bare sandheden