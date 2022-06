Medie: Fangruppe skaber utryghed til danske landskampe

Både Dansk Boldspil-Union (DBU) og spillerne har hyldet stemningen i Parken under landskampe de seneste år. Men blandt de stemningsskabende fans gemmer sig også brodne kar.

Det skriver Weekendavisen, som har fået indsigt i en lang række klager fra fans, som har oplevet trusler og aggressiv adfærd fra især grupperingen De Danske Rødder.

Klager, som DBU's ledelse har været bekendt med gennem længere tid, og som er blevet vendt internt i toppen af forbundet.

Grupperingen har efter aftale med DBU fået lov til at medbringe tromme og megafon for at skabe stemning på den ene endetribune - Den Røde Mur - hvor de mest inkarnerede danske fans opholder sig.

Ekstra Bladet beskrev for nylig, at lederen af De Danske Rødder har relationer til Hells Angels, og ifølge Weekendavisen har andre i toppen af fangrupperingen også relationer til rockergruppen.

Ifølge Weekendavisen har DBU's ledelse siden efteråret kendt til problemer med fangrupperingen uden at gribe ind.

Intimiderende og aggressiv

Via en formular på DBU's hjemmeside kan fans beskrive deres oplevelse fra kampene, og her har avisen fået indsigt i en lang række klager fra andre fans over truende og aggressiv adfærd fra De Danske Rødder.

- Deres (De Danske Rødder, red.) øgede indflydelse på fankulturen kommer med en attitude, der af mange fans opleves som intimiderende og aggressiv, skriver Weekendavisen.

- Det har blandt andet udmøntet sig i overfusninger af andre fans, trusler og ifølge flere vidner sandsynligvis også i vold.

De omtalte fans har ikke ønsket at lade sig interviewe af avisen.

Stemningen er blevet bedre

DBU's kommunikationsdirektør, Jakob Høyer, bekræftede onsdag i Go' Aften Live på TV 2, at der var et samarbejde mellem De Danske Rødder og DBU om at skabe stemning til landskampene.

DBU har ikke ønsket stille op til interview med Weekendavisen, men Jakob Høyer siger til avisen:

- Vi har arbejdet på at skabe bedre stemning i Parken de senere år med forskellige fangrupper. Vores undersøgelser viser, at det er lykkedes - mange er meget tilfredse med stemningen i Parken og på fantribunen.

- Vores undersøgelser viser også, at flertallet føler sig trygge - også på fan-tribunen, men at der har været flere tilfælde af utryghed til de seneste kampe.

- Det følger vi op på og evaluerer forud for efterårets kampe. Vi har det sidste år haft møder med de forskellige fangrupper og stillet krav og regler for deres tilstedeværelse på fantribunen for at sikre en god og tryg fan-oplevelse for alle.

- Det er også vores fokus i den aktuelle evaluering, som vi vil afslutte inden kampene i efteråret.

