Medie: Hjulmand bliver landstræner for Danmark

Onsdag klokken 13 afholder DBU pressemøde med nyt om den sportslige ledelse på herrelandsholdet fra 2020 og ifølge B.T.s kilder er der store nyheder i vente.

'DBU inviterer hermed til pressemøde og præsentation af den sportslige ledelse for Herrelandsholdet fra sommeren 2020', lyder den kortfattede meddelelse.

Avisen skriver, at Kasper Hjulmand bliver præsenteret som ny landstræner på en kontrakt, der starter senest sommeren 2020.

Ifølge B.T. fik den nuværende landstræner, Åge Hareide, besked om, at hans kontrakt ikke bliver forlænget på et møde tirsdag. Altså dagen efter storsejren over Georgien. Ifølge TV2 Sport er det dog Hareide selv, der har valgt at stoppe som landstræner.

Kasper Hjulmand har været uden job, siden han tog afsked med FC Nordsjælland i slutningen af marts - få måneder før hans kontrakt løb ud med den nordsjællandske klub. Det betyder, at han i princippet kan overtage jobbet når som helst.

Stoppet skete i kølvandet på, at Hjulmands drømmeskifte til Anderlecht glippede. Siden da har Brøndby været nævnt som en af bejlerne til den danske træner, men de ansatte i stedet Niels Frederiksen for to uger siden.

Åge Hareides overtog jobbet som landstræner for Danmark i 2016, og hans kontrakt udløber meget bekvemt næste sommer, hvor Kasper Hjulmand angiveligt overtager landsholdet forud for kvalifikationen til VM i 2022.

Nordmanden kvalificerede Danmark til VM 2018 via en play off-sejr over Irland, og Danmark spillede sig også videre til ottendedelsfinalen mod Kroatian, hvor man tabte efter straffesparkskonkurrence. Desuden vandt Danmark sin Nations League-pulje under Hareides ledelse.

Danmark er i øjeblikket i fuld gang med at forsøge at kvalificere sig til EM næste år, men det er altså uvist, hvilken træner der kommer til at stå i spidsen for Christian Eriksen & co.

Det er uvist, om assistenttræner Jon Dahl Tomasson indgår i den kommende sportslige ledelse.

Ekstra Bladet følger naturligvis pressemødet direkte klokken 13.

Foto: Lars Poulsen