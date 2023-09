Medie: Kan blive fyret i dag

Ifølge Bild har det tyske fodboldlandshold planer om at fyre cheftræner, Hansi Flick

Tyskland skulle være tæt på at skrotte Hansi Flick.

Det tyske medie Bild skriver, at fodboldforbundet har planer om at fyre deres cheftræner på et tidspunkt i dag.

Der har længe været rygter om, at Flicks job skulle hænge i en tynd tråd, og der har været rapporter om, at hans fremtid skulle afgøres efter landsholdspausens testkampe.

Det første opgør tabte de skuffende 1-4 til Japan, og det skulle åbenbart have været nok for ledelsen til at tage en beslutning.

Den 58-årige tysker har været træner for Tyskland siden sommeren 2021 og har kontrakt frem til sommeren 2024.

Førhen var han cheftræner for Bayern München.

Lørdag tabte Tyskland igen. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Dårligt VM

Ved den seneste VM-slutrunde i 2022 måtte Tyskland udgå tidligt i gruppespillet, hvor det også var Japan, der nedlagde dem.

Nu ser det altså ud til, at de skal finde en ny person, der skal stå i spidsen for holdet, som skal være værter ved EM 2024.

Det er også derfor, at Tyskland spiller testkampe frem for kvalifikationskampe ved den igangværende landsholdspause.

På tirsdag den 12. september skal de møde Frankrig, hvor det vil være spændende at se, om Hansi Flick er at finde på sidelinjen.