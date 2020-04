Medie: København vil fortsat være EM-vært i 2021

Der bliver efter alt at dømme stadig en EM-fodboldfest i København, selv om turneringen på grund af coronavirusset ikke skal spilles til sommer som planlagt.

Turneringen er udskudt et år og begynder i stedet 11. juni 2021, og her vil Danmark og Parken stadig gerne danne ramme om tre gruppekampe og en ottendedelsfinale, som det var planlagt i år.

Det vil Dansk Boldspil-Union (DBU) sammen med flere samarbejdspartnere - blandt andet Sport Event Danmark, Københavns Kommune og Parken - fredag meddele Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Det erfarer Politiken.

EM skulle have været afviklet i 12 forskellige europæiske lande i år for at markere turneringens 60-års fødselsdag, og den plan ønsker UEFA at holde fast i trods udskydelsen.

Forbundet har givet de 12 lande 3. april som skæringsdato for at melde tilbage, om de stadig ønsker at være værter.

Den danske direktør for UEFA Euro 2020, Lene Kryger, har tidligere sagt, at København stadig gerne vil være vært, men at det kunne blive en udfordring at få flyttet de koncerter, der var planlagt i Parken næste år.

Samtidig har det skulle afklares, om hotellerne i hovedstaden kan huse de mange besøgende til den tid. Det ser dog ifølge Politiken ud til at være løst.

Først 30. april skal de danske EM-værter levere et bindende tilsagn, hvor der skal udfyldes en lang række erklæringer og gives garantier til UEFA.

