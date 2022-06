Medie: Manchester United har tilbudt Eriksen kontrakt

Ifølge The Athletic har Christian Eriksen modtaget et kontrakttilbud fra selveste Manchester United

Rygterne om Christian Eriksens fremtid svirrer med lynets hast.

Nu lader det dog til at blive rigtig konkret - og med en af verdens absolut største klubber involveret. Ifølge normalt pålidelige The Athletic har Manchester United tilbudt den transferfri dansker en kontrakt.

Klubben har helt efter bogen afvist at kommentere sagen.

Samme medie skrev tidligere på dagen, at Tottenham var fortrøstningsfulde i forhold til, at Christian Eriksen ville skrive under på en kontrakt med London-klubben. Nu lader det dog til, at der er flere muligheder for den danske playmaker. Gode muligheder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Champions League med Pierre-Emile Højbjerg eller kontrakt i verdens måske største klub? Det lader til at være mulighederne for Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen

Ifølge The Athletic og journalisten David Ornstein, som plejer at have godt styr på, hvad der rører sig på det engelske transfermarked, har Manchester United forsøgt at forhandle med Barcelona om hollandske Frenkie de Jong, men Christian Eriksen skulle være et varmt - og noget billigere - alternativ, hvorfor man har tilbudt ham en kontrakt.

Da Christian Eriksen ledte efter en klub i januar, trænede han med i Ajax hos reserverne for at komme tilbage i form. På daværende tidspunkt var Manchester Uniteds nye cheftræner, Erik ten Hag, cheftræner i netop Ajax. De to har derfor et kendskab til hinanden.

I sidste måned fortalte danskeren dog til Viaplay, at Champions League-deltagelse vægter højt, når han skal vælge sin fremtidige klub. Det kan Manchester United ikke tilbyde efter en skuffende sjetteplads i den forgangne sæson.

Det er ingen hemmelighed, at Brentford også forsøger at få Eriksen til at blive, men deres kontrakttilbud skulle være blevet afvist af Eriksen, som efter et strålende forår nok har indset, at Brentford er en hylde eller to for lavt.

30-årige Christian Eriksen kan hentes kvit og frit denne sommer, når hans korte kontrakt med Brentford udløber med udgangen af denne måned.

Christian Eriksen kommenterede sin fremtid efter landskampen i går aftes. Du kan se, hvad han sagde her.