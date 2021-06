Medie opfordrer UEFA: Giv Danmark et point

Den tyske avis Bild har en klar opfordring til UEFA: 'I bliver nødt til at give Danmark et point'.

Det skriver mediet chefredaktør, Matthias Brügelmann, i en leder søndag, efter at Danmark lørdag aften tabte til Finland i en kamp, ingen vil huske for det fodboldmæssige.

Undervejs i kampen kollapsede Christian Eriksen således, og han blev fragtet til Rigshospitalet, hvor hans tilstand er blevet stabiliseret.

Efter mere end halvanden times afbrydelse blev kampen genoptaget ved stillingen 0-0 lørdag klokken 20.30, og på en scoring af finske Joel Pohjanpalo tog finnerne de tre point i deres EM-debut.

Nu bør Danmark tildeles et point, mener Bild altså.

- Finland kan beholde deres tre point. Men danskerne skal også krediteres med et point baseret på 0-0-stillingen på tidspunktet for afbrydelsen.

'Bør skamme sig'

- Enhver, der kommer med EM-regler, der modsiger dette, bør skamme sig. Dette handler om at gøre det, der føles rigtigt.

- Så UEFA kunne rette op på, at de tilsyneladende satte det danske hold under pres. Efter en sådan usædvanlig situation er det uanstændigt at tilbyde at fortsætte kampen lørdag kl. 20.30 eller søndag kl. 12.00, skriver Matthias Brügelmann.

Også Michael Laudrup har kritiserert UEFA for deres håndtering af sagen. Læs mere om det her.