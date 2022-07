Medie: Premier League-klub har forhørt sig om Dolberg

Ifølge et fransk medie har danskerklubben Brentford været i kontakt med Nice omkring et muligt køb af Kasper Dolberg

Landsholdsspillere som Christian Nørgaard og Mathias Jensen har i forvejen deres græsgange i London-klubben Brentford, og nu øjner klubben angiveligt muligheden for at tilknytte endnu et dansk islæt.

For to uger siden kunne mediet Foot Mercato berette, at Premier League-klubben havde et godt øje til den danske angriber, der spiller i Nice i den bedste franske fodboldrække.

Nu erfarer et andet fransk medie, Get French Football News, at Brentford officielt har forhørt sig om Kasper Dolberg.

Ifølge mediet udelukker Nice ikke et salg af den 24-årige angriber, men en eventuel Dolberg-handel afhænger af den sydfranske klubs nye træner, Lucien Favre.

Favre får muligheden for at vurdere Dolberg i klubbens preseason frem mod den kommende sæson, før der bliver truffet en beslutning om danskerens fremtid.

Kasper Dolberg kommer fra en skuffende sæson i Nice, hvor det kun er blevet til seks mål i sidste sæson.

Han spillede for det meste ved siden af angrebskollegaen Andy Delort i en 4-4-2-formation, men med udsigten til den nye træners 4-3-3-system, kan der blive længere til spilletid for Kasper Dolberg i næste sæson.

Nice er desuden blevet meldt interesseret i andre angribere, blandt andet den tidligere Manchester United-angriber Edinson Cavani, hvilket også taler for et skifte for danskeren.

Kasper Dolberg skiftede til Nice fra Ajax Amsterdam i sommeren 2019 for 150 millioner kroner og har to år tilbage af sin kontrakt.