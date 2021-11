Medie: Premier League-klub overvejer Hjulmand

Ifølge Sky Sports forventes Aston Villa at være interesseret i Kasper Hjulmand.

Birmingham-klubben, der har danske Johan Lange som sportsdirektør, fyrede søndag cheftræner Dean Smith efter en stime på fem nederlag i træk.

Angiveligt er Danmarks landstræner nu et af de emner, som Premier League-klubben overvejer som afløser for Smith.

Hjulmand har siden sommeren 2020 stået i spidsen for det danske A-landshold med stor succes.

Ved sommerens EM-slutrunde nåede danskerne til semifinalen, hvor England med en sejr i forlænget spilletid sendte Danmark ud.

Og i den igangværende VM-kvalifikation har Danmark gjort rent bord med otte sejre i otte kampe og en målscore på 27-0.

En velfortjent vasker: Landsholdet bader Hjulmand i humle efter Parken-succes En velfortjent vasker: Landsholdet bader Hjulmand i humle efter Parken-succes.

Billetten til næste års VM-slutrunde i Qatar er allerede i hus før den kommende uges kampe mod Færøerne og Skotland.

Hjulmand har kontrakt med Dansk Boldspil-Union (DBU) til og med EM i 2024.

I oktober fortalte Hjulmand i et interview med Ekstra Bladet, at der har været bud efter ham oven på sommerens bedrift.

- Jeg har hen over sommeren fået flere henvendelser, men jeg har afvist alle. Jeg har ikke brugt to sekunder på at overveje mulighederne.

- Jeg elsker jobbet. For mig er det en stor udfordring at se, hvor langt vi kan nå. Hvor godt vi kan komme til at spille, fordi vi har et meget spændende hold med stort potentiale, sagde han til avisen.

Efter slutrunden understregede DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, at han ikke frygtede at miste den tidligere FC Nordsjælland- og Mainz-træner.

- Nej, for han har en aftale, han er glad for at være her, og vi er glade for at have ham. Så det er sådan, det er. Alt andet er spekulation. Jeg forstår godt, at det popper op, og det er helt naturligt.

- Hvis man klarer sig godt som træner og spiller, er der nogen, der kigger på én. Det er en anerkendelse af, at vi har en rigtig god træner, og vi skal være glade for, at han er i dansk fodbold, sagde han til Ritzau.

Den dårlige stime har sendt Aston Villa mod bunden i Englands bedste række.

Efter 11 spillerunder ligger holdet på 16.-pladsen med to point ned til Burnley på den forkerte side af nedrykningsstregen.

Ud over Hjulmand nævner Sky Sports også Rangers-manager Steven Gerrard og Southampton-træner Ralph Hasenhüttl som navne, der sættes i forbindelse med det ledige trænerjob.