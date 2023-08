Medie: Premier League-klub vil hente Daramy

Mohamed Daramy er tilbage i Ajax Amsterdam efter et succefuldt lejeophold i FC København i sidste sæson.

Men nu kan han allerede være på vej videre igen.

Ifølge den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano har Premier League-oprykkerne Burnley udset sig den unge dansker som forstærkning i offensiven.

Romano går så vidt som at sige, at Burnleys cheftræner, Vincent Kompany, vil hente Mohamed Daramy for enhver pris.

Selvom Mohamed Daramy ikke fik den bedste start i Ajax, da han skiftede dertil i 2021, så ønsker Ajax dog ikke at slippe ham så let.

Men Fabrizio Romano melder, at forhandlingerne om en permanent transfer mellem klubberne er gået i gang.

Mohamed Daramy fik ikke meget spilletid i Ajax, da han i første omgang blev hentet til klubben fra FC København.

Danskeren blev derfor udlejet tilbage til FC København i 2022/2023-sæsonen, hvor han var en stor del af FC Københavns succes i Superligaen.