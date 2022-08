Medie: Spansk storklub interesseret i Nelsson

Den tidligere FC København- og FC Nordsjælland-spiller Victor Nelsson har personligt klaret sig godt efter sit skifte til Galatasaray. Det er gået så godt, at den spanske storklub Sevilla skulle have fået øjnene op for ham.

Det skriver den spanske sportsavis AS.

Her bliver der peget på, at den tyrkiske klub allerede har afvist to bud fra den andalusiske klub, hvoraf det sidste af dem efter sigende var på 90 millioner plus to forskellige bonusser samt en procentdel af et eventuelt videresalg.

Sportsavisen forklarer i den forbindelse, at en pris på det niveau vil passe Sevilla fint, da Nelsson har potentiale til at blive endnu bedre, inden turen kan gå videre til en klub i eksempelvis Premier League.

Sevilla har da også brug for nyt til midterforsvaret, da man har solgt både Diego Carlos og Jules Kounde, hvor der er kommet omtrent 670 millioner kroner i kassen for den sydspanske klub.

Af den grund skulle cheftræner Julen Lopetegui have krævet, at man træder speederen i bund for at finde erstatninger.

Udover Nelsson har PSG's Thilo Kehrer også været nævnt, som en mulighed.

Victor Nelsson er blev i sidste sæson udpeget som en af de bedste forsvarsspillere under 23 i Europa.