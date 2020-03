Medie: UEFA har afbestilt EM-hoteller i København

Rygterne om en udskydelse af EM i fodbold, der skulle have været afholdt til sommer, bliver mere og mere konkrete.

Fra dansk side var meldingen mandag, at EM skulle flyttes på grund af coronavirussen. Desuden erfarede engelske Financial Times, at det også er UEFA's dagsorden på det krisemøde, de er indkaldt til tirsdag.

At UEFA formentlig allerede har truffet beslutningen understreges af, at B.T. mandag aften kunne afsløre, at UEFA har afbestilt de mange hotelværelser, de gennem tjenesten Booking.com har booket i København, der skulle have været vært ved fire kampe.

- Jeg kan bekræfte, at vores værelser, der var reserveret til EM 2020 på CPH Hotel i DGI Byen, er blevet frigivet af Booking.com i sidste uge.

- De havde reserveret næsten hele hotellet for UEFA - cirka 80 procent af vores kapacitet, siger Kevin Helsinghof, der er kommerciel direktør i DGI-byen og bekræfter, at billedet er det samme i resten af Hovedstaden.

Den officielle beslutning træffes dog først tirsdag på en video-konference, men det ligner mere en briefing end en afstemning.

EM 2020 skulle have været afholdt fra 12. juni til 12. juli i 12 europæiske lande.

