Medie: UEFA overvejer drastisk EM-ændring

Sommerens fodbold-EM bestod af 24 hold. Søndag aften kæmper Italien og England om titlen i finalen på Wembley.

Til fremtidige europamesterskaber kan der måske komme otte hold mere med.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) overvejer nemlig at udvide EM til 32 hold, skriver nyhedsbureauet AP søndag.

Det er ved brug af anonyme kilder med viden om processen, at AP kan skrive nyheden.

Evalueringen af formatet kommer forud for budprocessen frem mod EM i 2028. Der skal vælges vært for 2028-slutrunden senest i slutningen af 2023.

Antallet af hold ved EM blev senest øget ved slutrunden i Frankrig i 2016, hvor der for første gang var 24 hold med. Antallet blev dengang øget fra 16 til 24.

En af årsagerne til overvejelserne om at udvide EM endnu en gang er for at gøre kvalifikationen fra gruppespillet til knockoutkampene mere gennemskuelig.

I London er der, netop nu, fuld gang i forberedelserne til den forestående EM-finale.

Ved sommerens EM gik de fire bedste treere i de seks grupper videre til ottendedelsfinalerne. Med 32 hold og otte grupper i stedet for seks vil de to bedste fra hver gruppe kunne gå videre.

Flere grupper vil også gøre det mere sandsynligt, at man undgår, at storhold som Frankrig, Tyskland og Portugal havner i samme gruppe, som det skete i år.

Der er 55 medlemslande i UEFA, så det vil være mere end halvdelen, der vil ende med at kunne deltage ved EM, hvis udvidelsen bliver en realitet.

Argumenterne mod forslaget er, at turneringen bliver udvandet, fordi flere af kampene bliver uinteressante.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) har allerede besluttet at udvide antallet af hold til VM fra og med 2026. Her vil 48 lande være med mod de 32, der er med ved VM i 2022.