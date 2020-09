Medier: Nye detaljer i pige-skandale

Se AC Milan pudse formen af mod Vicenza kl. 17.00 i Ekstra Bladet+. Få adgang her.

Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir og hendes et år yngre kusine, Lara Clausen, har fået en del medieomtale, siden det kom frem, at de havde været et smut forbi et hotelværelse i Reykjavik lørdag aften, efter Islands landskamp mod England.

Mest fordi de to engelske spillere Mason Greenwood og Phil Foden også var til stede.

Forargelse og opstandelse i et væk, og de to spillere blev omgående skældt huden fuld, fik bøder af de islandske myndigheder – og ellers smidt hjem på det første og bedste private fly af landstræner Gareth Southgate.

Men hør så lige her: Det kan godt være, der var to islandske ungmøer på værelset. Men gudhjælpemig om ikke det var meningen, der skulle have været fire!

Det skriver flere af de kulørte engelske medier nu.

FIRE piger!

Ja, Daily Mail går endda så langt og konstaterer, at det måske kunne have været endnu vildere.

- Nadia og Lara var blandt de mindst fire lokale kvinder, der flirtede med spillerne og talte om at tage hen på hotellet, selvom ikke alle kvinderne endte med at gøre det, skriver avisen.

Ifølge The Sun blev endnu en pige filmet, mens hun chattede med spillerne, men hun har efterfølgende nægtet at være kommet ind til hotellet.

- Jeg mødte dem ikke. Jeg er ikke en af dem, der kom ind på hotellet, siger hun.

Nu er ungdommelig liderlighed én ting, og ifølge pigerne skete der ikke noget videre på det værelse udover noget hyggesnak. Noget andet er mangel på respekt for Covid-19-smitten og den isolation, professionelle sportsfolk befinder sig i i forbindelse med kampe og turneringer.

Fuldstændig upassende

Greenwood og Foden har siden måttet stå model til beklagelser og fordømmelser alle steder fra. Især fodboldforbundet, der har kaldt deres opførsel for en ’alvorlig mangel på dømmekraft’ og ’et uacceptabelt brud på vores reglement’.

Klubberne har i første omgang været ude og kalde opførslen for henholdsvis ’fuldstændig upassende’ og ’skuffende’.

Men det er ingenting sammenlignet med det, de to hovedpersoner har gjort. Nøj, hvor har de undskyldt. Til gud og hvermand. Kærester, familier, landstræner, klubber, forbund, tanter og pølsemanden nede på hjørnet.

Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir har fortalt sin version til et islandsk medie. Den historie kan du læse her: Vi vidste ikke bedre.

Både Greenwood og Foden fik deres debut for England i kampen mod Island.

