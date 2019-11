Medvind i EM-hætten: Åge blæser til angreb

- På hjemmebane må vi skrue op for det offensive. Vi skal frem over stepperne og tænke mere offensivt, lover Åge Hareide

Han har delt Fodbold-Danmark. I en del, der elsker ham for hans uangribelige stime af resultater, og i en anden, der kræver mere end det, de ser som kynisk og kedelig resultatfodbold.

Nu vil landstræner Åge Hareide have dem alle i ryggen. Sådan kan man i alt fald sagtens tolke de udmeldinger, han giver i telefonen efter EM-lodtrækningen i Bukarest på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvilket udtryk hans mandskab skal gå ind til slutrunden med.

- Det er vigtigt, at vi har et positivt udtryk i forhold til vores fans, siger han.

- På hjemmebane må vi skrue op for det offensive. Vi skal frem over stepperne og tænke mere offensivt.

- Vi skal have offensiven til at fungere. Defensivt er vi stærke, og det må du være i international konkurrence.

- Men de danske fans er rigtigt gode til at skabe stemning og en fantastisk kulisse, og den skal vi udnytte. Det er en enorm mulighed for os, lyder det kampberedt fra Åge Hareide, der med egne ord så sit hold kæmpe hårdt mod Schweiz og spille nervøst mod Irland.

- Der vil altid blive stillet spørgsmål om, hvorvidt vi spiller god fodbold, men jeg indrømmer gerne, at jeg er meget resultatorienteret, lyder det fra nordmanden, der altså nu har spillet to slutrunder i hus.

Landstræner fik endnu et vindstød i ryggen med Finlands som modstander i første gruppekamp. Foto: Lars Poulsen

Medvinden i EM-hætten fortsatte for både ham og det danske landshold, da der blev trukket lod lørdag aften. For ikke alene trak Danmark Finland i stedet for Wales som den fjerde modstander i Gruppe B.

Lodtrækningen sendte såmænd også de finske slutrunde-debutanter ind som vores første modstandere i Parken den 13. juni.

Hvordan Åge Hareide analytisk ser på det finske mandskab, må vente en stund.

- Jeg har ingen anelse, for jeg har ikke set dem overhovedet. Jeg har været fuldt koncentreret om vores egne modstandere, siger han.

- Men jeg har da trænet flere af dem, og jeg kender den finske sisu (finsk fighterevne, red.). Jeg hører også, at de har fået godt styr på deres hold, er godt organiserede og svære at spille imod.

- Jeg ved også, at de har spillet en god kvalifikation og vist stor taktisk styrke i deres kampe, ligesom de har nogle individualister, som er dygtige. Så det er et hold, vi skal kigge på med den største alvor.

Åge Hareide og den russiske landstræner, Stanislav Cherchesov ved pokalen, det hele handler om, lørdag aften i Bukarest. Foto: Daniel MIHAILESCU/AFP/Ritzau Scanpix

Alligevel er han selvsagt tilfreds med at åbne slutrunden mod gruppens formodet svageste modstander.

- Det er måske den vigtigste kamp for os, for kan vi vinde den, kan vi måske få kontrol over gruppen.

Her møder Danmark Belgien den 18. og Rusland den 22. juni.

- Der findes grupper, der er hårdere, men international fodbold er meget jævnbyrdig, så vi skal spille op til vores bedste for at gå videre.

