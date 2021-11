Kasper Schmeichel rasede, da han blev passeret for første gang, Hjulmand ærgrer sig også over den færøske scoring, men han mener man skal huske, at Danmark trods alt vandt

PARKEN (Ekstra Bladet): Det var ikke den niende sejr i træk til Danmark i VM-kvalifikationen, der blev det store samtaleemne efter 3-1 triumfen over Færøerne.

Det var til gengæld den færøske scoring fra Klæmint Olsen, der blev sat ind i det 89. minut.

For den scoring var den første mod Danmark i hele VM-kvalifikationen og udløste et sandt raserianfald fra Kasper Schmeichel, der råbte, skreg og skældte ud efter scoringen.

Joakim Mæhle scorede til 3-0 på en elegant detalje, da han loppede bolden i mål. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har været i kontakt med Kasper Schmeichel, beroligede Kasper Hjulmand, da han mødte frem på pressemødet.

- Vi er alle forbandet, og det er mega-irriterende, at vi lukkede det mål ind. Men når det er sagt, så skal vi også huske at tænke på, at vi vandt kampen og altså fik den niende sejr i træk, siger Kasper Hjulmand.

- Det er altså ganske usædvanligt at spille ni kampe, før modstanderen scorer mod dig i en kvalifikationsturnering. Vi vil altid gøre det svært for modstanderen, og der har været meget få afslutninger mod os i hele kvalifikationen, pointerer Kasper Hjulmand, der skynder sig at understrege, at Danmark trods alt har en målscorer på 30-1.

Færøerne jublede, da de scorede mod Danmark. Lilleputterne blev den første nation til at score mod Danmark i ni kampe. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand vil overveje, om han skal indkalde en ny mand til truppen, fordi Christian Nørgaard nu skal afsone karantæne efter sin anden advarsel.

Det peger også i retning mod, at Pierre Emile Højbjerg rejser hjem, fordi han er stærkt tvivlsom til mandagens kamp mod Skotland.

- Det må vi lige se på og så melder vi noget ud lørdag, siger landstræneren.