Meget på spil: EM-chancer afhænger af Nations League

Ligegyldige fodboldkampe i et tætpakket kampprogram.

Sådan beskriver Manchester City-stjernen Kevin de Bruyne, de Nations League-kampe, der fylder landsholdskalenderen den kommende periode.

Det er nok sandheden for de store spillere hos de store nationer, men faktum er, at Nations League rent faktisk betyder en del for kvalifikationen til den kommende EM-slutrunde også.

Først og fremmest, så kommer EM-kvalifikationens seedningslag udelukkende til at basere sig på landenes samlede placering i Nations League.

Det vil sige, at Danmark enten bliver førsteseedet eller andenseedet til EM-kvalifikationen, da der skal findes ti førsteseedede nationer, og der er 16 lande i Nations Leagues øverste gruppe inklusive Tyskland, der ikke skal spille EM-kval, da man er værtsnation i 2024.

Det i sig selv er en kæmpe gulerod.

Danmark får nemmere ved at kvalificere sig til EM, hvis holdet klarer sig godt i Nations League. Foto: Lars Poulsen

Skulle EM-kvalifikationen mislykkes for det danske landshold, så får vi endnu en mulighed via denne Nations League.

20 pladser findes i den ordinære EM-kvalifikation, hvilket betyder, at de to bedste i hver af de 10 kvalgrupper kommer direkte til Tyskland.

Dermed skal der deles tre billetter ud til nationer, som fejlede EM-kvalifikationen.

Fire hold fra hver liga i Nations League skal i marts 2024 spille playoff-kampe om de tre ledige pladser. Her er der tale om semifinaler og en finale.

Meget lig den fremgangsmåde, som der har været til den kommende VM-slutrunde i Qatar og som tog livet af bl.a. Italien.

Fuld fokus! Der er meget på spil i Nations League. Foto: Lars Poulsen

Det er som udgangspunkt de fire bedste hold fra de tre bedste ligaer, der skal spille de playoff-kampene, men hvis de allerede er kvalificeret gennem EM-kvalifikationen, vil pladsen gå til den næstbedste nation.

Hvis der ikke er fire hold fra samme liga, der mangler at kvalificere sig, så vil de blive parret med hold fra en dårligere liga i playoff-runden. Det skete i kvalifikationen til EM i 2020, hvor Island var det eneste hold fra Liga A, der ikke formåede at kvalificere sig i første omgang.

Dermed står Danmark stadig med gode kort på hånden, hvis de utænkelige skulle ske, at Hjulmands tropper fejler EM-kvalifikationen.

