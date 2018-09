'Messi græd som en lille dreng, der har mistet sin mor'

Argentinas landshold lægger et stort pres på Messi, som forventes at bære holdet til store succeser.

De succeser er dog aldrig kommet, og Messi må indtil videre affinde sig med, at han ikke har vundet nogen større titel med landsholdet.

I 2014 var de i finalen ved VM, men her måtte de se sig slået af Tyskland.

De to efterfølgende år var de i finalen ved Copa America, men de tabte dem begge til Chile, og det var hårdt for den lille stjernespiller, som selv missede et straffespark i 2016 i kampens afgørende straffesparkskonkurrence.

Messi sad på græsset efter et skuffende nederlag til Chile i finalen af Copa America i 2016. Foto: Julie Jacobson

Argentinas fysiske træner, Elvio Paolorosso, fortæller nu til spanske AS, hvordan finalen i 2016 knækkede Messi totalt.

- Omklædningsrummet efter den Copa America var et smertefuldt sted, men det værste kom senere. Kl. to om morgenen, mere eller mindre, gik jeg ind i støvlerummet, og jeg fandt Leo helt alene, grædende som en lille dreng, der har mistet sin mor. Han lå der, utrøstelig. Jeg krammede ham, og så græd vi sammen et stykke tid, siger han.

Tre tabte finaler på tre år var for meget for Lionel Messi, som efter kampen meldte ud, at han stoppede på landsholdet.

Det var dog en forhastet beslutning, og han kom tilbage igen allerede ved kvalifikationen til VM kort tid efter.

Netop VM, som blev spillet denne sommer, var endnu en fiasko for Messi og det Argentinske landshold, som endte med at ryge ud allerede i ottendedelsfinalen mod de kommende verdensmestre fra Frankrig.

Fremtiden på landsholdet for Messi er uvis, da han har meddelt, at han holder en pause fra landsholdet på ubestemt tid, som minimum gælder resten af 2018.

Vender han tilbage på landsholdet igen, så ønsker han en mindre fremtrædende rolle, hvor alt ansvaret ikke længere skal ligge på hans skuldre.

