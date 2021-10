Messi hænger dommer ud på Instagram

Lionel Messi og Argentina fortsatte deres succesfulde kvalifikation til VM natten til fredag med en sejr over Peru på argentinsk jord, men efter kampen var superstjernen tilsyneladende ikke helt tilfreds med alt.

I et opslag på det sociale medie Instagram rettede Lionel Messi således kritik mod den brasilianske dommer Wilton Pereira Sampaio, der passede fløjten i opgøret.

- Hård kamp, der var svær at spille. Der var meget vind, og de (peruanerne, red.) efterlod meget lidt plads. Dommeren, der dømte kampen, gjorde det samme som altid. Det ser ud til, at han gør det med vilje. Men hey, tre vigtige point, der bringer os tættere på målet (VM, red.), skrev Messi på Instagram.

Messi uddyber ikke præcis, hvad Wilton Pereira Sampaio altid gør, men det argentinske medie TyC Sports mener at vide, at argentineren er meget irriteret over dommerens tendens til at dømme mange frispark. Hele 32 gange stoppede han således kampen for at dømme frispark eller straffespark.

Der var samtidig et par omdiskuterede situationer, påpeger TyC Sports: Blandt andet fik Argentina ikke et straffespark i en situation med Lautaro Martinez, mens Peru derimod blev tilkendt et i anden halvleg, hvor målmand Emi Martinez nedlagde peruanernes Jefferson Farfan.

Med sejren er Argentina ubesejrede VM-kvalifikationen, hvor de er nummer to. Kun Brasilien er foran dem i den sydamerikanske kvalifikationsgruppe, hvorfra de fire bedste hold kvalificerer sig direkte til slutrunden.