Messi i finalen efter straffedrama

Det argentinske fodboldlandshold er klar til finalen i Copa America, efter at holdet natten til onsdag dansk tid besejrede Colombia efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence i semifinalen.

Dermed er der lagt op til et brag af en finale i Sydamerikas mest prestigefyldte landsholdsturnering, da argentinerne skal op imod ærkerivalerne fra Brasilien.

Og det kan de især takke deres målmand Emiliano Martínez for.

Han blev nemlig den store helt i straffesparkskonkurrencen, da han reddede hele tre af de colombianske forsøg på stadionet Estádio Nacional Mané Garrincha i Brasiliens hovedstad, Brasília.

Forinden var fulgt et tæt og hårdtspillet opgør, hvor både Argentina og Colombia havde gode muligheder for at vinde.

I første halvleg gav Lautaro Martinez Argentina en drømmestart på kampen, da han efter bare syv minutter sendte holdet foran på et oplæg fra Lionel Messi.

Oplægget var den argentinske superstjernes femte i seks kampe. Han har også scoret fire mål i turneringen, hvor han har været den altoverskyggende profil.

I anden halvleg formåede Colombia at udligne til 1-1 takket være et mål af Luis Diaz.

I slutningen af anden halvleg havde Argentina en fin mulighed for at hive sejren hjem, da Lionel Messi sparkede på stolpen fra en spids vinkel. Men da der ikke blev scoret flere mål i ordinær spilletid, gik kampen i straffespark.

Her brændte Colombia altså hele tre ud af fem forsøg, og derfor vandt Argentina samlet med 3-2.

Finalen i Copa America bliver spillet natten til søndag dansk tid klokken 02.00 på det legendariske stadion Maracanã i Rio de Janeiro.

Dagen forinden mødes Colombia og Peru i turneringens bronzekamp.