Messi i kæmpe fiasko

Argentina fik natten til søndag dansk tid en skuffende start på Copa America med et nederlag på 0-2 til Colombia.

Lionel Messi spillede hele kampen for Argentina, men han formåede ikke at løfte sine medspillere frem til en sejr.

Efter en målløs første halvleg, hvor Colombia havde overtaget, lagde Argentina pres på Colombia i anden halvleg, men i det 71. minut modtog den indskiftede Roger Martinez en aflevering ude på venstre kant, og efter et løb ind i banen sendte han bolden op i det ene målhjørne til colombiansk føring på 1-0.

Forinden havde Messi misset kampens indtil da bedste målchance. Barcelona-angriberen var også tæt på at bryde igennem Colombias forsvar på et sololøb ind i straffesparksfeltet, men han fik ikke plads til at få et skud sat ind.

Duvan Zapata, der også begyndte kampen på bænken, øgede i det 86. minut Colombias føring til 2-0, da han tæt under mål sparkede en tværaflevering fra Jefferson Lerma i mål.

De to øvrige hold i gruppen - Qatar og Paraguay - møder hinanden søndag.

Turneringen om det sydamerikanske mesterskab for landshold spilles i år i Brasilien. Værterne åbnede natten til lørdag dansk tid Copa America med en sejr på 3-0 over Bolivia i gruppe A.

Venezuela og Peru, de to andre hold i gruppen, spillede lørdag 0-0.

Se også: Udskældt stjerne slår til

Dansk stjerne misser EM

Se også: Rekorden i hus: Marta skriver VM-historie