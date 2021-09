Messi i tårer: - Jeg har ventet længe på det her

I over et årti har superstjernen Lionel Messi haft et stor pres på sine skuldre fra det argentinske folk, der forventede, at nummer 10 skulle bringe et trofæ hjem til det fodboldglade land.

I sommer lykkedes det så endelig for Lionel Messi, da Argentina vandt Copa América med en sejr i finalen over ærkerivalerne fra Brasilien. På grund af coronapandemien var det dog først natten til fredag, at holdet kunne fejre triumfen med de argentinske fans.

Derfor var det også en meget rørt Lionel Messi med tårer løbende ned ad kinderne, der sammen med sit hold kunne modtage de argentiske fans hyldest efter VM-kvalifikationskampen mod Bolivia.

- Jeg har ventet længe på det her. Nu vil jeg nyde det, det her er et unikt øjeblik efter at have ventet så længe. Jeg er meget glad, sagde Messi til argentinsk tv efter kampen mod Bolivia.

Lionel Messi var som så ofte i centrum for Argentina natten til fredag mødte Bolivia i VM-kvalifikationen. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/Ritzau Scanpix

Inden den store fejring kunne gå i gang, scorede Messi et hattrick mod Bolivia. Den argentinske superstjerne overhalede dermed Pelé og kan nu kalde sig den mest scorende sydamerikanske spiller i landsholdsregi.

Med sejren over Bolivia ligger Argentina nummer to efter Brasilien i VM-kvalen. Begge hold har spillet en kamp mindre end de andre hold, efter at deres indbydes kamp i São Paulo blev afbrudt under skandaløse omstændigheder.