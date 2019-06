Messi indrømmer: - Det er ikke gået, som jeg havde håbet

Lionel Messi indrømmer, at han ikke har spillet godt i Copa America for Argentina.

Det siger Barcelonas argentinske stjernespiller efter 2-0-sejren over Venezuela, der natten til lørdag sendte Argentina videre til semifinalen i turneringen.

- Sandheden er, at jeg ikke spiller mit bedste her, og det er ikke gået, som jeg havde håbet, siger Messi efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er altid mere kompliceret for os, der gerne vil angribe og gøre noget andet, når vi har bolden, siger han.

Messis sæson for Barcelona har ellers været succesfuld med en ligatitel og 50 mål i sæsonen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Argentina er nået til semifinalen ved Copa America, men Lionel Messi har ikke vist sig frem fra sin bedste side i turneringen. Foto: Sergio Moraes/Ritzau Scanpix

Argentina skal op imod Brasilien i semifinalen, og han forventer derfor ikke, at han får det nemmere.

- De har spillere, der kan gøre en forskel, er oppe foran.

Argentinas landstræner Lionel Scaloni er trods det manglende storspil glad for at have Messi.

- Hvis du så, hvad han gjorde i omklædningsrummet, ville du tro anderledes, siger Scaloni til journalisten efter kampen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hans bidrag på banen er essentiel. Jeg forsikrer dig, at vi er glade for at have ham her, siger Scaloni.

Se også: Står fast: Italiensk storklub udelukket

Se også: Laudrup om personlig nedtur: - Så uretfærdigt

Jason svinger sablen: - Virkelig skidt!

Stryger mod toppen: Her er Danmarks hemmelige stjerne