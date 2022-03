Messi og Argentina fortsætter utrolig stime

Verdensstjernen Lionel Messi scorede, da Argentina natten til lørdag dansk tid forlængede verdens længste stime af ubesejrede kampe i træk til 30.

Den lange, ubesejrede periode går helt tilbage til juli 2019.

Med to mål på tre minutter i slutningen af anden halvleg vandt Argentina 3-0 over Venezuela i den sydamerikanske VM-kvalifikationskamp i Buenos Aires.

Argentina havde allerede kvalificeret sig til VM i Qatar senere på året og havde overtaget under hele kampen mod bundproppen i den sydamerikanske kvalifikationsgruppe.

Venezuela er det eneste af de ti sydamerikanske hold i gruppen, der aldrig har nået en VM-slutrunde.

Argentina fik deres velfortjente føring ti minutter før pausen, da Nicolás González bankede bolden i nettet på en aflevering lige foran mål fra Rodrigo de Paul.

Den indskiftede Ángel Di María gjorde det til 2-0 i slutningen af anden halvleg, da han uden for feltet loppede bolden over to venezuelanske forsvarsspillere samt målmanden.

Tre minutter senere var Messi på pletten, da han i det 82. minut tæmmede en aflevering fra Ángel Di María med brystet og skød bolden forbi den hjælpeløse målmand, Wuilker Farinez.

De dobbelte verdensmestre fra Argentina og nuværende Copa America-vindere får selskab af Brasilien, Ecuador og Uruguay i Qatar.

Peru, Colombia og Chile kæmper om gruppens femteplads og dermed en playoffkamp mod et land fra den asiatiske kvalifikation.

De sidste kampe i den sydamerikanske kvalifikation afvikles natten til onsdag i næste uge.