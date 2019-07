Messi risikerer gigant-straf

Lionel Messi blev i lørdagens bronzekamp udvist efter en batalje med chilenske Gary Medel, der også fik vist det røde kort af dommeren.

Det faldt ikke i god jord hos den argentinske stjernespiller, der efter kampen nægtede at modtage sin bronzemedalje og efterfølgende anklagede det sydamerikanske fodboldforbund COMNEBOL for at være korrupte.

Selvom argentineren virkede til at være totalt ligeglad med konsekvenserne, kan det godt være, at han alligevel kommer til at fortryde de ting, han har sagt.

Det spanske medie AS skriver nemlig, at CONMEBOL kan ende med at straffe Messi for hans udtalelser med op til to års karantæne fra landsholdsfodbold.

Hvis det sker, så betyder det, at Lionel Messi kommer til at glippe kvalifikationen til VM 2022 i Qatar og Copa America 2020, der sågar afvikles i hjemlandet Argentina og Columbia.

Det sydamerikanske fodboldforbund har allerede reageret på Messis anklager, da de tidligere søndag udsendte en pressemeddelelse, hvori de to afstand fra korruption.

