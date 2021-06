Messi scorer to og sætter rekord

Lionel Messi scorede natten til tirsdag dansk tid to mål og lagde op til et enkelt, da han overtog rekorden som spilleren med flest landskampe for Argentina i holdets 4-1-sejr over Bolivia ved Copa America.

Messi delte inden kampen rekorden med sin tidligere holdkammerat Javier Mascherano med 147 kampe.

Men nu sidder den argentinske troldmand altså på rekorden alene, og det markerede han på fornemmeste vis i nattens opgør.

Der skulle således ikke gå mere end fem minutter, før Messi med et elegant chip ind i feltet satte Alejandro Gomez op til Argentinas første scoring.

32 minutter inde i første halvleg kom Barcelona-spilleren så selv på tavlen, da han sikkert omsatte et straffespark, inden han kort før pausen også gjorde det til 3-0 med et køligt lob over Bolivias fremadstormende målmand efter en stikning i dybden.

Argentina var allerede inden kampen kvalificeret til kvartfinalen. Med sejren vinder holdet gruppe A og skal nu op mod fjerdepladsen i gruppe B, Ecuador.

34-årige Lionel Messi er også den mest scorende spiller i Argentinas historie med 75 mål. Det er 21 flere end pensionerede Gabriel Batistuta på andenpladsen.

51 af Messis kampe for Argentina er kommet i den sydamerikanske VM-kvalifikation. 31 har været i Copa America. 19 har været ved VM, mens Messi også har deltaget i 47 venskabskampe.

Trods rekorderne så er de eneste turneringer, Messi har vundet med Argentina, stadig OL i Beijing i 2008 og U20-VM i 2005.

Han har derudover været i tre Copa America-finaler med landsholdet og en VM-finale i 2014. Men de blev alle tabt.

Efter finalenederlaget til Chile ved Copa America i 2016 - Messis fjerde finalenederlag i træk med Argentina - annoncerede han sit stop på landsholdet.

Den argentinske legende fortrød dog hurtigt og vendte tilbage til holdet halvanden måned senere.