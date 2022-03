Messis kryptiske besked: Er det ved at være slut?

Lionel Messi var atter på pletten for Argentina, der natten til lørdag dansk tid besejrede Venezuela med 3-0 i VM-kvalifikationen, hvor Argentina for længst har sikret sig billetten til slutrunden senere i år.

Efter kampen var Angel Di Maria fremme og kraftigt indikerede, at han stopper på landsholdet efter VM-slutrunden, og det lader til at Lionel Messi kan have samme tanker. Dog er PSG-stjernen mere kryptisk i sine udmeldinger.

- Jeg ved ikke, hvad jeg gør efter VM. Jeg fokuserer på det, der venter. Men efter Qatar er jeg nødt til at overveje mange ting, lyder det fra Lionel Messi, der understreger, at hans overvejelser intet har at gøre med, da han tidligere i karrieren annoncerede et stop på landsholdet.

- Jeg har længe været lykkelig for at være her - også inden at vi vandt Copa America. Jeg er taknemmelig for den følelse, det hver gang giver at komme til Argentina.

Lionel Messi fremtid på klubplan er som bekendt også til kraftig spekulation, da han aldrig er blevet den succes i PSG, som ejerne havde håbet, da de hentede ham efter de dramatiske farvel i FC Barcelona i sommeren 2021.

'Jeg ved det ikke'

Senest illustreret ved PSG's exit i Champions League for nyligt, da holdet blev udstillet af Real Madrid.

I den seneste periode er der blevet spekuleret mere og mere i en retur til FC Barcelona, og klubkarrieren kan naturligvis også have indflydelse på, hvordan beslutningen kan blive omkring landsholdet for snart 35-årige Messi.

Direkte adspurgt, om han kan finde på at stoppe på landsholdet efter VM, svarer Messi:

- Jeg ved det ikke - ærligt - jeg ved det ikke. Jeg holder fokus på de nærmeste udfordringer (Ecuador på tirsdag) og testkampene i juni og september. Lad os håbe, at det går bedst muligt. Men det er klart, at mange ting vil ændre sig efter VM.

Lionel Messi har nettet 81 gange i 159 landskampe for Argentina.

