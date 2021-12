Messis rørende besked

Sergio Agüero og Lionel Messi er nære venner, og derfor har sidstnævnte nu delt en følelsesladet hyldest til Manchester City-legenden, der tidligere onsdag indstillede karrieren på grund af hjerteproblemer.

'Praktisk talt en hel karriere sammen, Kun... vi har sammen været igennem både meget smukke øjeblikke, men også mindre smukke øjeblikke. De rystede os allesammen tættere på hinanden, og de gjorde vores venskab tættere. Et venskab, som vil fortsætte udenfor banen, lyder det således på Instagram fra Lionel Messi.'

'Det var en stor glæde, da vi for nyligt løftede Copa America-trofæet. Og du har opnået så meget i England... sandheden er, at det nu gør ondt at se, at du er nødt til at stoppe med det, du holder allermest af, på grund af det, der skete for dig.'

'Jeg er ikke i tvivl om, at du vil fortsætte med at være lykkelig, for du er en person, der spreder glæde. Og dem af os, der elsker dig, vil fortsat være med dig.'

'Nu begynder et nyt stadie i dit liv, og jeg er overbevist om, at du kommer til at gå ind til det med et smil og med den samme entusiasme, du altid har gjort.'

'Jeg ønsker dig alt det bedste i dette nye stadie. Jeg elsker dig højt, min ven. Jeg kommer virkelig til at savne at være på banen sammen med dig, og jeg kommer til at savne dig, når jeg skal afsted med landsholdet!'

Sergio Agüero og Lionel Messi nåede ikke at spille sammen i Barcelona, men de to nære venner har spillet sammen på Argentinas landshold siden 2006.