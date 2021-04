Mestertræk af Hjulmand: - Han er beviset

Stoltheden, glæden og tilfredsheden lyste ud af landstræner Kasper Hjulmand på pressemødet efter magtdemonstrationen i Wien.

4-0 til Danmark over Østrig, den største konkurrent til førstepladsen.

Østrigerne blev spillet ud af brættet på kryds og tværs i anden halvleg.

Thomas Delaney lagde op til de to første mål og leverede en stor landskamp. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix.

Fire scoringer på blot 16 minutter cementerede den danske kraftpræstation på en historisk dansk fodboldaften.

Det var nemlig første gang nogensinde, at et dansk landshold har vundet de tre første kvalifikationskampe på vejen mod en slutrunde.

- Sikke en aften for dansk fodbold. Ikke kun for os, men også for vores U21-landshold. Vi (de to landshold) har nu spillet seks kampe, fået 18 point og 20-0 i målscore. Det er relativt stærkt for to danske landshold, siger Kasper Hjulmand.

Andreas Skov Olsen blev indskiftede og scorede to gange, da Danmark vandt 4-0 over Østrig. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix.

På en aften, hvor meget fungerede var landstræneren dog ikke særlig tilfreds med det, han så før pausen. Danskerne spillede for langsomt og kvaliteten var for lav.

- Til gengæld var den anden halvleg vi leverede på et meget højt niveau, siger Kasper Hjulmand, der havde stort held med indskiftningen af Andreas Skov Olsen

- Andreas leverede en super præstation, da han kom ind. Han gør tingene på sin egen måde. Han er beviset på, at vi har noget andet at skyde med, når vi kan skifte ham på banen, forklarer Kasper Hjulmand, der ikke på den store aften i Wien ville garantere kantspilleren en EM-billet. Men det er tæt på.

Pierre Emile Højbjerg scorede til 3-0, da han scorede i et tomt mål på Martin Braithwaites oplæg. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix.

- Han er i hvert fald kommet tættere på EM, siger Kasper Hjulmand med et skævt smil.

De tre sejre over Israel, Moldova og Østrig har givet 14-0 i målscore oven på tre kampe, hvor Kasper Schmeichel præsterede den største redning, da han dykkede ned til venstre ved stolpen for at redde et skud i kampen mod Moldova.

-. Vi står et rigtig godt sted med det her hold. Vi har haft 23 markspillere i kamp. Her har vi set, at truppen har en rigtig god bredde. Vores trup er blevet stærkere, fordi vi har mange forskellige typer, påpeger Kasper Hjulmand.

En alvorsfuld Kasper Hjulmand. Landstræneren har grund til at smile. Tre kampe, tre sejre er aldrig tidligere sket i de tre første kvalifikationskampe for Danmark. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix.

- Fodbold handler altid om at vinde, men når vi samtidig kan begejstre, så er det helt optimalt, pointerer Kasper Hjulmand, der nu skal gå og håbe ingen bliver skadet de kommende to måneder, før han udtager EM-truppen i slutningen af maj.

- Det her hold står et rigtig godt sted. Det kan jeg ikke takke Åge Hareide nok for. Nu ser vi frem til EM og siden til efteråret, hvor vi har en nøglekamp mod Skotland 1. september, påpeger Kasper Hjulmand.

