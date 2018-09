Midt i konflikten: Landstræner-assistent forklarer sit pludselige stop

Flere spillere fra det danske futsallandshold var med i truppen, da det danske nødlandshold onsdag tabte 0-3 ude til Slovakiet i en testkamp.

Truppen bestod af spillere fra blandt andet 2. division, og også seks spillere i truppen var fra det danske futsallandshold.

Som følge af fodboldkonflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen udtog DBU en ny trup tirsdag, og samme dag sagde Adolfo 'Dolle' Rodriguez sit job som assistenttræner op på futsallandsholdet ifølge TV2 Sport.

- Du er velkommen til at tolke det, som du vil, siger Adolfo Rodriguez til TV2 Sport, men han uddyber sin beslutning i et langt indlæg på Facebook.

- Jeg har ikke fortrudt min beslutning, selv om nogle af jer har spurgt, om jeg ikke har gjort det ovenpå den flotte præstation af spillerne i går (onsdag, red.).

- Jeg var meget imponeret over indsatsen i landskampen, og jeg vil sige stort tillykke til alle gutterne med det overraskende, flotte resultat. Det kan alle være stolte af.

- Men jeg har nogle principper og værdier, som jeg ikke går på kompromis med, og et af dem er, at jeg ikke selv under nogen omstændigheder vil tage konfliktramt arbejde, skriver Rodriguez.

Længere nede i sit indlæg fastslår den tidligere assistenttræner årsagen.

- Når jeg sagde op med hævet pande, så er det, fordi jeg sætter solidaritet og fællesskab meget højt. Jeg er opvokset i Albertslund, som heldigvis stadig er en rød højborg og er præget af disse værdier, siden jeg som fireårig kom til Danmark som flygtning fra Chile.

- Min familie og jeg er blevet taget godt imod og har alle haft politiske holdninger, som var præget af vores baggrund fra Chile og opvækst i Albertslund.

