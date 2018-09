Midt i stormvejr: Derfor forlod stjernen landsholdslejr

Det har været en ombrust tid for tyske Leroy Sané på det seneste.

Det offensive es er først blevet sat udenfor af Manchester City-manager Pep Guardiola, og dernæst fik han hård kritik fra landsholdskammeraten Toni Kroos, der især havde lagt mærke til den unge stjernes kropssprog.

Fredag kom det så frem, at Sané havde haft en samtale med landstræner Joachim Löw og forladt den tyske landsholdslejr på grund af personlige årsager.

Tyske Bild fandt hurtigt frem til, at det ikke har noget at gøre med den spillemæssige situation at gøre. I stedet er det lykkelige omstændigheder, der får fløjspilleren til at forlade landsholdet.

Kæresten Candice Brook skulle føde, så den 22-årige Premier League-profil har fået tid til at tage hjem til hende.

Lørdag kunne den tyske stjernespiller så bekræfte historien, og alt er gået godt for den lille familie.

- Jeg er ufatteligt glad for at kunne fortælle jer om min datters fødsel. Mor og barn har det godt. Specielt stor tak til forbudnet og Jogi Löw for at lade mig tage af sted til fødslen. Selvfølgelig krydser jeg fingre for holdet i morgen, skriver Sané på Twitter.

Helt lovligt: Sådan kan du se Messi og Ronaldo spille - gratis

Sané blev skiftet ind mod Frankrig efter 83 minutter af Nations League-opgøret i torsdags. Foto: AP

Dermed misser han Tysklands testkamp mod Peru, men det lever han nok med.

Sané var en kæmpe del af Citys succesrige kampagne i Premier League, hvor han leverede 10 mål og hele 15 assists i 32 kampe.

Højst overraskende blev han droppet til VM, hvor tyskerne senere floppede fælt.

Ekspert om Simon Kjær: Anfører i bagholdsangreb på DBU

Se også: Perfekt aften sender Danmark tættere på EM

Zanka sender besked til vikarspiller

Agenterne fælder dom: Landsholds-vikarer kan score kassen nu