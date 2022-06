Midt i tragisk tid: 'To timers lykke'

Der var mange rørende scener, da Ukraine onsdag aften spillede deres første landskamp siden Ruslands invasion af landet tilbage i februar.

Det ukrainske landshold formåede at besejre Skotland med 3-1 i en altafgørende playoff-semifinale, hvor vinderen kunne sikre sig en plads i finalen.

Efter kampen var Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj hurtig til at hylde landsholdet efter sejren.

'Der er tidspunkter, hvor du ikke behøver mange ord! Stolthed er nok! Simpelthen takket være jer. To timers lykke, som vi ikke er vant til lige nu. De gik ud. De kæmpede. De holdt ud. De vandt, fordi de er ukrainere', skrev Zelenskyj i et opslag på sin Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet...

Roman Yaremchuk jubler med de ukrainske fans efter sin 2-0 scoring. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Det var specielt efter dommerens slutfløjt, at selv neutrale seere kunne få blanke øjne.

De ukrainske fans brød ud i gråd, dansede og sang nemlig længe, efter at de havde hyldet deres spillere.

Også den ukrainske landstræner Oleksandr Petrakov var svært tilfreds med holdets indsats, og dedikerede sejren til hele Ukraine.

- Jeg har ingen følelser tilbage, alle følelser er efterladt ude på banen. Denne her sejr er ikke for mig, den er ikke for vores spillere, men for vores land. Dette var en kæmpe sejr for Ukraine, sagde landstræneren og fortsætter.

- Spillerne gav alt for de mennesker, de spiller for. De spillede for dem, der så med hjemmefra, for de væbnede styrker i skyttegravene, for dem på hospitalerne.

Artiklen fortsætter under billedet...

De ukrainske fans i ekstase. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Ukraines tre mål blev sat ind af Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk og den tidligere FC Midtjylland-spiller Artem Dovbyk, imens Callum McGregor scorede skotternes enlige mål.

Ukraine skal i playoff-finalen møde Wales. Vinderen af den kamp sikrer sig direkte adgang til VM i Qatar.

