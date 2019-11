Midt i triumfen: Hareide med ny kritik

Mandag aften førte landstræner Åge Hareide Danmark til den anden slutrunde i træk ud af ligeså mange mulige, siden han tiltrådte i 2016.

Dengang var der kritiske røster fra danskere, der mente, at Dansk Boldspil-Union (DBU) burde sigte højere end at ansætte en træner fra Norge, eftersom landet har ry for en primitiv og defensiv spillestil.

Skeptikerne er der endnu, føler Hareide, selv om han først førte Danmark til VM-ottendedelsfinalen i 2018 og nu har skaffet Danmark til næste sommers EM.

Hareide føler ikke, at skeptikerne kan besejres.

- Det gør du aldrig som nordmand, de (skeptikerne, red.) vil altid være der uanset. De har en anden kultur og et andet syn på det. De foretrækker en dansker i spidsen for landsholdet, og så er det svært at være nordmand, siger Åge Hareide til Aftenposten.

Næste sommers EM bliver hans sidste gerning som dansk landstræner, da han allerede tidligere på året fik at vide, at han ikke får sin kontrakt forlænget. I stedet tager Kasper Hjulmand over som landstræner.

Det er til trods for, at Hareides statistik som dansk landstræner er yderst positiv.

Ifølge Ekstra Bladet er Hareide den danske landstræner med det højeste pointgennemsnit (1,93 point per kamp), stærkeste defensiv (0,62 mål imod per kamp) samt bedste offensiv (1,93 mål per kamp).

- Resultater er det allervigtigste i fodbold. Statistikker viser, hvad de gør, og kan ikke modsiges. Det er fint både for mig personligt og for holdet, siger Hareide til Aftenposten.

Det er første gang, at Hareide skal til EM, når han næste år står i spidsen for Danmark ved slutrunden, der blandt andet afvikles i Danmark.

