Midt i den store triumf tænkte Kasper Schmeichel på to personer, der har en enorm betydning for landsholdet.

- Vi dedikerer det her til Christian (Eriksen, red.) og til Lars (Høgh, red.). De er her ikke i dag, og vi savner dem. Vi glæder os til at se dem igen. Det er selvfølgelig noget, vi har haft med os hele tiden, og vi snakkede om før kampen, at det her skulle være for dem, siger Schmeichel til Kanal 5.

Christian Eriksen kollapsede med hjertestop under Danmarks EM-kamp mod Finland. Lars Høgh fik konstateret kræft i bugspytkirtlen for tre år siden og har efterfølgende haft flere tilbagefald. Ved denne landsholdssamling var han dog igen tilbage på træningsbanen.

Schmeichel hylder Eriksen og Høgh. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Lortebane

Schmeichel var glad for stemningen i Parken, men var bestemt ikke tilfreds med banen.

- Det er fantastisk. Jeg har sagt det så mange gange. Der er ikke et federe sted end her med denne atmosfære. Lortebane, altid en lortebane, men de bedste fans man overhovedet kunne bede om, siger målamanden.

Danmark har vundet otte ud af otte kampe i VM-kvalikationen, og Kasper Schmeichel har endnu ikke lukket et mål ind.

En velfortjent vasker: Landsholdet bader Hjulmand i humle efter Parken-succes:

Midt i triumfen: - Vi savner dem

Se flere reaktioner efter kampen i videoerne her under:

Midt i triumfen: - Vi savner dem

Midt i triumfen: - Vi savner dem

Midt i triumfen: - Vi savner dem