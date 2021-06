Mikkel er på alles læber: Kan slå alle rekorder

Kometen fra Jyllinge

Mikkel Krogh Damsgaard

Født: 3. juli 2000

Klub: Sampdoria - kontrakt indtil sommeren 2024

Mikkel Damsgaard jubler over en scoring i Serie A. Foto: Tano Pecoraro/Ritzau Scanpix

Tidligere klubber: Jyllinge og FC Nordsjælland.

Han skiftede til FC Nordsjælland som U12-spiller og sagde dermed farvel til far som træner.

Han fik førsteholdsdebut som 17-årig - træner var Kasper Hjulmand.

Mikkel Damsgaard nåede at spille 84 Superliga-kampe og score 13 mål, inden han for knap et år siden rejste til Italien.

I den forløbne sæson optrådte han 35 gange i Serie A og lavede to mål.

Mikkel Damsgaard havde et halvt år til at forberede sig på livet i Italien. Det gik blandt andet med at lære italiensk. Foto: Lars Poulsen

Pris: Sampdoria betalte sidste år ca. 50 mio. kr. til FC Nordsjælland.

Nu koster han i hvert fald det tredobbelte.

Landshold: 5 A-landskampe og tre mål.

Han har desuden spillet i alt 16 kampe og lavet en enkelt mål for diverse ungdomslandshold.

Kælenavne: 'Dams' og 'Damsinho'.